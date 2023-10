V petek, trinajstega, so se v Vrbni na avstrijskem Vzhodnem Štajerskem, le nekaj kilometrov od meje s Slovenijo, sprli najstniki. Nič posebnega, boste rekli, a tokrat se je mladostniško petelinjenje stopnjevalo do te mere, da so morali na pomoč poklicati intervencijske službe in reševati mlado človeško življenje. Okoli pol sedme zvečer sta se pred McDonaldom v Vrbni sprla 17-letni Avstrijec in 16-letni Slovenec, ki živi v Vrbni. Besede so zaiskrile čustva, Avstrijca pa utemeljeno sumijo, da je potegnil nož in zabodel leto mlajšega slovenskega vrstnika v trebuh. Nato je zbežal, na prizorišče p...