Zabodel nekdanjega partnerja svoje bivše, del rezila mu je ostal v lobanji

Srbijo pretresa strašen zločin. Moškega J. R. (36) iz Niša je v ponedeljek med prepirom hotel skušal ubiti nekdanji partner nekdanje partnerke. Napadel ga je z nožem, zabodenega pa so odpeljali v Klinični center v Nišu. V lobanji naj bi mu ostal del rezila noža, zaradi česar je pod stalnim zdravniškim nadzorom. Trenutno je sicer pri zavesti. Osumljeni je trenutno v pridržanju.

Po neuradnih informacijah Kurirja je v ponedeljek domačinka okoli 15. ure policiji prijavila, da je N.N., s katerim je nekoč živela v zunajzakonski skupnosti in s katerim ima otroka, grozil z umorom njej in njeni družini, pa tudi J.R. ki je tudi njen bivši partner. Pol ure kasneje je osumljeni svoje grožnje uresničil in J. R. zabodel z nožem.

N. N. je policija hitro identificirala in ujela. Po odredbi Višjega državnega tožilstva v Nišu je bil osumljenemu odrejeno pridržanje do 48 ur, nato pa bo s kazensko ovadbo priveden pred sodnika, so sporočili s tamkajšnje policije.