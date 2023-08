Za vse je kriva žena: v zapor mora, ker je sledil njenemu avtu

Za vse je kriva žena. Tako na kratko bi lahko strnili zagovor 35-letnega brezposelnega Avstrijca, ki se je na sodišču v Gradcu znašel zato, ker je nezakonito sledil svoji ženi. V njen avto je namreč vgradil najmanj tri sledilne naprave in tako ves čas natančno vedel, kje je.

3 mesece pogojnega zapora je dobil.

V svoj bran je sicer stari znanec policije zaman poskušal prepričati sodišče, da naprav v avto ni namestil on. Še več. Trdil je, da je bila njegova žena tista, ki je hotela, da bi prišel v težave s policisti. Torej, da jih je v avto namestila ona. In to samo zato, »ker ji nisem stal ob strani« ob sporu med njo in njegovim novim dekletom. Avstrijec pa je očitno pozabil na to, na kar ga je spomnil tožilec, da so bile sledilne naprave v resnici povezane z njegovo telefonsko številko.

Na sodišču v Gradcu kazni ni mogel ubežati. FOTO: Kazim Yildirimli/Getty Images

Obtoženčeva žena na sodišču ni želela pričati, je pa sam zelo dobro pokazal, kaj si misli o njej. Zagrozil ji je, »da bo že prišel dan, ko bi se lahko kaj zgodilo«. Po dokaznem postopku je izvedel, da ga čaka trimesečna pogojna zaporna kazen, ki pa, četudi se je 35-letnik odpovedal pritožbi, še ni pravnomočna. Tožilstvo se namreč o tem, ali bo vložilo pritožbo ali ne, ni izjasnilo.