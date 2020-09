Za rojstni dan postal vdovec

29

jih je umrlo v zrušenju stavbe.

Zabava ob osemdesetletnici v kitajski provinci Shanxi na severu države se je sprevrgla v strahotno tragedijo. Zrušila se je dvonadstropna restavracija v enem od manjših naselij blizu kraja Linfen, 630 kilometrov od prestolnice, in pod seboj pokopala več deset ljudi. Po zadnjih podatkih jih je 29 umrlo, 28 pa je poškodovanih.Vse žrtve so se udeležile zabave 80-letnega sorodnika in prijatelja, ki je v grozljivi nesreči izgubil tudi dve leti mlajšo ženo in je v deveto desetletje življenja zakorakal kot vdovec. Kot je pretresen povedal za medije, zabave sploh ni želel prirediti, tudi zaradi strahu pred okužbo z novim koronavirusom, a so ga v slavje prepričali bližnji. Kaj točno je sprožilo nesrečo, ni znano, zgradba, v kateri je restavracija, pa stoji od osemdesetih let prejšnjega stoletja, a so jo od takrat zaradi različnih težav že šestkrat prenovili.Oblasti so odredile preiskavo, ki bo morda obrodila tudi ovadbe, so še naznanili, v ruševinah pa še vedno iščejo morebitne ponesrečence.