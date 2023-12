Za hišnega ljubljenčka imeli križanca volka in psa: usmrtil je trimesečnega otroka

Križanec volka in psa je v mestu Chelsea v zvezni državi Alabama pokončal trimesečnega otroka, je sporočila policija. Družina pokojnega otroka je žival imela za hišnega ljubljenčka. Veterinar je žival uspaval na kraju dogodka, je potrdil šerifov urad okrožja Shelby.

Župan Tony Picklesimer je smrt označil za »žalostno in tragično. Potrjeno je bilo, da je enega od naših otrok ubil eksotični ljubljenček tukaj v Chelseaju in da je otrok zaradi poškodb umrl včeraj popoldne, potem ko so ga odpeljali v bolnišnico.«

Policija je navedla, da so jih na otrokov dom poklicali v četrtek okoli 13. ure po lokalnem času, potem ko so prejeli prijavo o napadu živali. Otroka so nato odpeljali v bolnišnico, a so ga razglasili za mrtvega, piše BBC.

To ni prvi tovrstni incident v ZDA

Policija je žival opisala kot »križanca volka in psa«, ki ga je otrokova družina imela za hišnega ljubljenčka. Dodali so, da nadaljujejo preiskavo okoliščin, ki so privedle do otrokove smrti. Župan Picklesimer je za CBS povedal, da so bili v času incidenta v hiši še drugi otroci.

Podoben incident se je zgodil leta 2018, takrat je umrl osem dni star dojenček.

Iz Mednarodnega centra za volkove v Minnesoti so sporočili je hibrid volka in psa potomec, ki sta se parila. »Domači pes in volk se lahko križata, njuni potomci pa preživijo,« navaja Center na svoji spletni strani.