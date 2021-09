Za 3 smrtne žrtve le šest let

Tovornjak se je ustavil šele na travnati površini. FOTO: Damir Krajač/Cropix

Tragedija, v kateri so pred dvema letoma na Hrvaškem ugasnila tri življenja, je dobila epilog. Šoferje junija 2019 na postajališče Novske s svojim tovornjakom pripeljal z nezmanjšano hitrostjo in povozil dve najstnici, ki sta bili na šolski ekskurziji, pozneje pa je zaradi hudih poškodb v bolnišnici umrla še 28-letnica, ki je bila usodnega dne na poti v Nemčijo.Zgodilo se je okoli pol desete ure dopoldne, so poročali hrvaški mediji. Zdaj 62-letni Filipović, s 40 leti šoferskih izkušenj, je na postajališče pridrvel z 90 kilometri na uro, najprej zadel terensko vozilo hrvaške službe za avtoceste HAC, nato povozil 14-letniin, najboljši prijateljici, ki sta ravno korakali proti avtobusu, nato pa pometel še z enim osebnim vozilom in se nazadnje ustavil na travnatem predelu. Najstnici sta umrli takoj,iz Babine Grede pa se je še mesec dni borila za življenje, a je nazadnje umrla; v nesreči se je hudo poškodovala še 26-letnica, a je okrevala. Filipović, ki je iz Beograda prevažal 25 ton lepila za ploščice, se dogajanja pred nesrečo ni spomnil, je pozneje govoril na sodišču, kjer se je neutolažljivim svojcem žrtev opravičil in jim izrazil sožalje. Kot se je izkazalo, naj bi dan pred tragedijo prejel močno injekcijo zaradi bolečin v hrbtenici, zdravnik na urgenci, kamor se je zatekel, naj bi mu zabičal, da ne sme za volan. Filipovićev nadrejeni naj bi obljubil nadomestnega voznika, a tega ni bilo, zato je možakar kljub injekciji naslednje jutro krenil na pot. In zagrešil usodno napako, ki jo bo obžaloval vse življenje.Sprva se je branil, da so mu odpovedale zavore, a tehnični pregled je to ovrgel. Nazadnje je le priznal, da je vozil pod močnim vplivom zdravil, in prevzel odgovornost. Kazen še ni pravnomočna, svojci žrtev pa so zaradi mile kazni zgroženi, prepričani, da sodišče ni dovolj upoštevalo teže obtoženčevih dejanj in njegove malomarnosti pred tragedijo. Izkazalo se je namreč še, da je Filipović mesec dni prej na avtocesti zakrivil še eno nesrečo; najprej je trčil v vozilo HAC, nato pa v drugo tovorno vozilo, poškodoval pa se ni nihče.