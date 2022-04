Zgroženi nad odkritjem: za 29 milijonov nagačenih živali

Od 1000 zaseženih primerkov jih je več kot 400 zaščitene vrste, med njimi polarni medvedi in bengalski tigri, se za glavo držijo španski policisti in naravovarstveniki, zgroženi nad odkritjem v Valencii.

Tamkajšnja civilna garda je namreč v industrijskem skladišču v Beteri, velikem 50.000 kvadratnih metrov, odkrila srhljivo pošiljko nagačenih živali, eno največjih v Evropi.

Grozljivi izplen je vreden kar 29 milijonov evrov, lastnika sodišča pa preiskujejo zaradi suma tihotapljenja in zločinov proti flori in favni. Za zdaj ga še niso aretirali, prav tako še niso znani preostali člani tolpe, ki je najverjetneje izjemno številna in mednarodna, policija pa je še zaupala, da so skladišče opazovali že več mesecev, odkar so izvedeli za domnevno zasebno zbirko v mestu 20 kilometrov od Valencie.

400 je zaščitenih.

Med zaseženimi primerki so največji zakladi divjine, pravijo naravovarstveniki, policija je namreč odkrila severne medvede, bengalske tigre, pa še rise, leoparde, leve, nosoroge in celo slone, šokiralo pa je odkritje celo v naravi že izumrle vrste antilope, arabskega oriksa, ki so ga v divjini nazadnje videli menda davnega leta 1990.