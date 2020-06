Z vozilom zapeljal s pečine (VIDEO)

Grozil je in svojo namero tudi uresničil. Moški je v San Diegu zapeljal z avtomobilom s pečine v morje, v vozilu pa sta bili tudi dveletni hčerki. K sreči je junaški policist trojico pravočasno rešil, poročajo ameriški mediji.O dramatičnem dogajanju so zakrožili tudi posnetki z varnostne videokamere, v osupljivem prizoru avtomobil drvi po cesti, potem pa zapelje čez rob in zgrmi devet metrov globoko v morje. Sledi mu drugi avtomobil, verjetno policijski, ki se ustavi na vrhu pečine, zatem pa se je začelo reševanje. Moški je hčerki držal pod gladino vode, ena je bila budna in je jokala, druga pa ni kazala znakov življenja. V bolnišnici so ugotovili, da je v kritičnem stanju, a pričakujejo, da bo okrevala. Oče in druga hči sta poškodovana, a ne huje; 47-letni moški je že za zapahi, zaradi ugrabitve in poskusa umora deklic mu grozi dolgoletni zapor.Da se zgodba ni končala tragično, so zaslužni žena voznika in mati dvojčic, ki je moževe grožnje vzela resno in takoj obvestila policiste, ter možje postave, ki so se nemudoma odzvali in hitro izsledili vozilo, v pripravljenosti so čakali tudi reševalci. Prvi je trojico dosegel eden od policistov, junak, ki je vsem trem pomagal do najbližje skale, potem so ju prevzeli drugi.Zakaj se je moški odločil za skorajda usodni korak, ni znano, verjetno pa sta bili v ozadju ločitev para in bitka za skrbništvo, domneva policija, ki okoliščine preiskuje. Vsekakor pa je preživetje trojice tako rekoč čudežno: avtomobil je namreč s pečine zgrmel z veliko hitrostjo in za las zgrešil skale, v zraku se je obrnil in v morje treščil s streho, noben potnik ni bil pripet z varnostnim pasom, deklici pa sta povrhu sedeli spredaj, v očetovem naročju.