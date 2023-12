Z ukradenim nakitom kupovali nepremičnine: žrtve tudi znane osebnosti

Tamara Ecclestone, hčerka lastnika Formule 1 Bernieja Ecclestona, in njen mož Jay Rutland pa nekdanji angleški nogometni reprezentant Frank Lampard in zdaj že pokojni nekdanji lastnik kluba Leicester City Vichai Srivaddhanaprabha so bili žrtve srbske kriminalne združbe, ki je v sredo končno padla v roke policistov.

Med hišnimi preiskavami so policisti zasegli več luksuznih izdelkov. FOTO: MUP

V Beogradu so namreč aretirali Ljubomirja Romanova iz Obrenovca, ki naj bi s še petimi prijetimi, med katerimi so tudi njegov brat, žena in sin, v času od 2. februarja 2018 do 15. decembra 2023 na območju Republike Srbije denar, ki so ga pridobili s kriminalnimi dejavnostmi, vlagali v nakup nepremičnin in ga na tak način oprali. Romanova so še posebno iskale britanske oblasti, saj naj bi bil organizator serije vlomov v luksuzne hiše v lasti omenjenih znanih osebnosti, iz katerih so odnesli večmilijonski plen. To se je dogajalo leta 2019 v Londonu. Samo z vlomom v hišo Ecclestonove je, kot poroča srbski Kurir, s tremi banditi prišel do gotovine in nakita v skupni vrednosti 25 milijonov funtov (oziroma na danes preračunanih 28,83 milijona evrov).

Šesterica naj bi na območju Srbije poskušala oprati umazani denar

Policiji je takrat uspelo prijeti le tri njegove sodelavce, on pa jim je še pravi čas pobegnil. Nato so za njim razpisali mednarodno tiralico. V Švici je bil pred časom zaradi več vlomov obsojen tudi R. K. R., ki naj bi si s kaznivimi dejanji prilastil okoli 250.000 švicarskih frankov oziroma 264.680 evrov. Kar se tiče v sredo aretirane šesterice, tožilstvo sumi, da je ta združba denar, ki sta si ga protipravno prilastila Romanov in R. K. R., vlagala v nakup dragih nepremičnin na območju Srbije ter luksuznih osebnih vozil. Tako naj bi ga poskušali prenesti v zakonite denarne tokove.