Z radarja izginilo motorno letalo na poti iz Maribora v Pulj

Nad naseljem Jezerane v hrvaški Liki je danes nekaj po poldnevu z radarjev izginilo športno motorno letalo Cirrus 20, ki je bilo na letu z mariborskega letališča v Pulj, so sporočili iz centra za obveščanje hrvaške civilne zaščite. Ta je že sprožila operacijo iskanja in reševanja, ki jo otežujeta neprehoden teren in slabo vreme.

Na teren so tako odšli pripadniki civilne zaščite, policisti, reševalci postaj gorske reševalne službe iz Karlovca, Gospića, Ogulina in Zagreba ter lokalni gasilci.

S Hrvaške gorske reševalne službe so sporočili, da je del območja med Jezerani in Modrušem že preiskan. V akciji sodeluje 40 gorskih reševalcev, dodatne ekipe so v pripravljenosti. Pristojni za pomoč prosijo vse, ki so opazili kar koli, kar bi utegnilo pomagati pri operaciji.

Poveljnik gasilcev Ličko-senjske županije Zvonimir Lončarić je medtem po pisanju portala index.hr pojasnil, da je teren gozdnat in neprehoden, iskanje pa otežuje še deževno in megleno vreme. Gasilci morebitne koristne informacije iščejo tudi pri lokalnih prebivalcih.