Z otrokom v avtu namerno povzročil nesrečo, v zapor mu ne bo treba

Sredi junija 2023 je v Bjelovarju moški namerno zapeljal s ceste in končal v jarku. Na srečo je vozil precej počasi, z 42 kilometri na uro, zato z njim ni bilo hujšega, je pa javnost pretresla vest, da je bil v času nesreče njegov sin, ki se je v nesreči lažje poškodoval, utrpel je udarec v nos in poškodbo roke.

Uro po nesreči je na prizorišče prišla tudi bivša žena povzročitelja, da bi iz avtomobila vzela očala, moški pa jo je s pestjo udaril v oko in ji celo grozil, da jo bo ubil. »In tebe bom ubil. Vse vas bom pobil,« je vpil povsem besen moški, ki je zaradi povzročitve prometne nesreče in nasilja v družini končal na sodišču.

Kazen, ki so mu jo dosodili, pa je močno razburila hrvaško javnost. Izrekli so mu sicer zaporno kazen v trajanju 11 mesecev, a so jo spremenili v družbeno koristno delo. Vsak dan, ki bi ga moral preživeti za rešetkami, je sodišče zamenjalo z dvema urama dela, kar nanese na okoli 660 ur.

Javnost se je na spremembo burno odzvala, saj da si človek, ki je z otrokom v avtu namerno povzročil prometno nesrečo, nato pa še udaril žensko in ji odkrito grozil, zasluži veliko hujšo kazen, v vsakem primeru pa bi ta morala biti zaporna, se strinjajo mnogi, ki so prepričani, da je nasilje nad ženami in otroki resen problem, ki zahteva takojšnje in odločno ukrepanje.