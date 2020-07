Z nožem pokončal mamo

81

let je bila stara žrtev.

Majhen kraj na jugu avstrijske zvezne dežele Gradiščanska, le deset kilometrov od meje s Slovenijo, je pretresel krvav umor. Smrtna žrtev je 81-letna ženica, njen krvnik pa najverjetneje 60-letni sin.Posledice strahovitega obračuna je odkrila soseda, ki je, razumljivo, v izjemnem šoku. K prijazni sosedi se je odpravila na obisk, a ji nihče ni odprl; ker je bila prepričana, da sta mati in sin doma, je prijela za kljuko, vrata so bila odklenjena.Previdno je vstopila in onemela od groze. Na tleh sta ležala mati in sin, jasno je bilo, da zanjo ni več pomoči. Nekdo jo je večkrat zabodel, najverjetneje sin, ki si je potem hotel soditi sam, so ugotovili možje postave. Ležal je v hudih ranah in mlaki krvi, reševalci so ga še pravočasno oskrbeli in prepeljali v bolnišnico, kjer je pod budnim nadzorom policije.Ni še jasno, ali je dejanje tudi priznal, a je menda edini osumljenec. Zakaj je sodil lastni materi in potem poskušal pokončati še sebe, ni znano.