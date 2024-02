Z nožem je šel nad mimoidoče. Enega od njih je zabodel v trebuh in ga hudo ranil

Na železniški postaji Gare de Lyon, drugi največji v Franciji, prek katere potuje okrog 150 milijonov potnikov na leto, je 32-letni državljan Malija, ki je leta 2016 prebegnil v Italijo ter tam tri leta pozneje dobil dovoljenje za bivanje, zažgal svoj nahrbtnik, nato pa se z nožem v roki spravil nad naključne mimoidoče. Enega od njih je zabodel v trebuh in ga hudo ranil, še dva sta utrpela površinske ureznine. Vsi trije se zdravijo v bolnišnici in naj bi povsem okrevali.

Napadalca so kmalu prijeli, napada pa ne obravnavajo kot teroristično dejanje.

Policisti so napadalca kmalu prijeli, napada pa ne obravnavajo kot teroristično dejanje, saj Sagou Goun Kassogue po ugotovitvah preiskovalcev nima nikakršnih povezav s katero od terorističnih ali verskih skupin, zato ga bo tožilstvo najverjetneje obtožilo zaradi kaznivega dejanja poskusa umora.

Večkrat objavil izredno sovražne posnetke

Kassogue je sicer v preteklosti na družabnih omrežjih večkrat objavil izredno sovražne posnetke, uperjene proti Franciji in Francozom ter kolonializmu, ki naj bi ga izvajali v njegovem rodnem Maliju. Kot kolonializem je Kassogue, ki naj bi trpel za hudimi psihičnimi težavami in bi moral minuli konec tedna obiskati psihiatrično kliniko v Torinu, označil tudi prisotnost francoske vojske v Maliju, ki se je tam borila proti terorističnim skupinam, med njimi Al Kaidi.

»Afrika ne bi smela nikoli odpustiti Franciji. Čez tri mesece bom počival v miru, naj me Alah sprejme v svoje kraljestvo,« je med drugim na posnetku, objavljenem v začetku decembra lani, dejal 32-letnik.

Po napadu so železniško postajo, ki je bila takrat nabito polna, nemudoma evakuirali, francoski notranji minister Gerald Darmanin pa se je prek družabnega omrežja zahvalil ne le reševalcem nujne medicinske pomoči, ki so poskrbeli za ranjene, ampak tudi vsem, ki so obvladali storilca »tega nesprejemljivega dejanja«.