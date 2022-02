Z lovkami je potegnila 14-letnika v smrt

Pod morsko gladino morda ne prežijo mitične pošasti, a vendar bi bilo varneje naleteti nanje kot pa na morsko oso, ki je silovitost svojega strupa, ki jo uvršča med najbolj strupene živali na svetu, pokazala šokirani Avstraliji. Strupena ožigalkarica je svoje dolge prosojne lovke namreč ovila okoli udov 14-letnega fanta in kljub takojšnji pomoči mu ni bilo več rešitve.

Plavanje v zalivu Eimeo Beach je bilo še zadnja stvar, ki jo je v svojem prekratkem življenju naredil nesrečni najstnik. Pretreseni očividci so ga zagledali, kako se je opotekel iz vode, s šibkim glasom še poklical na pomoč, nato pa se zgrudil. » Padel je v šok. Roke in noge so mu ovijale lovke. Bil je pri polzavesti.« A čeprav so mu reševalci nemudoma priskočili na pomoč, skupina očividcev pa mu je z rok in nog poskušala odstraniti strupene lovke, pri čemer so porabili okoli 30 litrov kisa, je bil strup premočan. Zastalo mu je srce. Reševalci so ga oživljali tudi še na poti v bolnišnico, dobrih 40 minut so se naprezali, da bi fantu srce spet začelo biti, a vse je bilo zaman.

30 litrov kisa so porabili.

Tokratna smrtna tragedija zaradi pika morske ose je tretja od leta 2006 v Queenslandu. Pred skoraj natanko enim letom, lanskega februarja, je s svojimi lovkami zagrabila 17-letnika, ki so ga na začetku marca nato odklopili z aparatov, ti so ga po smrtonosnem srečanju ohranjali pri življenju še približno en teden.