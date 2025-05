Groza, z letalom so pristali v močvirju, polnem aligatorjev (VIDEO)

Britanski BBC poroča o letalski nesreči, ki se je zgodila v Boliviji. Po besedah lokalnih oblasti so rešili pet ljudi, potem ko so kar 36 ur preživeli na krovu letala v močvirju, v katerem so bile tudi nevarne živali.

Po besedah direktorja centra za nujne operacije Wilsona Avile so bili rešene tri ženske, otrok ter pilot, vsi pa so v odličnem stanju.

Pilot letala je za lokalne medije povedal, da je prišlo do okvare motorja, tako da so morali zasilno pristati. Po njegovih besedah so aligatorji prišli na razdaljo treh metrov od njih. Verjame, da jih je odganjalo gorivo, ki je uhajalo iz letala. Niso pa bili samo aligatorji tisti, ki so bili v njihovi bližini. Kot je povedal, so v vodi videli tudi anakondo.

Strmoglavljeno letalo so pogrešali 48 ur, našli pa so ga lokalni ribiči. Preživele so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico.