Velik požar na jahti pri Biogradu na Moru, tam je bila tudi bralka Polona (FOTO)

V trenutku se je vnela kot bakla.

Da nesreča ne počiva niti na dopustu, se je izkazalo včeraj dopoldan, ko je okoli 10.30 večjo jahto, ki je bila zasidrana v zalivu, zajel požar. Velikansko srečo so imeli potniki na krovu, da so se lahko rešili, saj se je ogenj tako hitro razširil, da je bilo plovilo popolnoma uničeno, več ur pa se je s kraja požara visoko v nebo vil gost črn dim.Še preden so na teren prišli gasilci in pogasili ognjene zublje, je bila v bližini tudi skupina Slovencev, ki je osmim potnikom na jahti takoj priskočila na pomoč. O nadvse dramatičnem dogajanju nam je povedala naša bralka, ki nam je tudi poslala fotografije. »Neverjetno, kako hitro je šlo vse skupaj. Najprej se je samo malo kadilo okoli motorja in takoj smo jih šli vprašat, ali potrebujejo pomoč. Zdi se mi, da so sami hoteli pogasiti požar. S svojim čolnom smo nato rešili dva potnika in nekaj prtljage na varno, potem pa je kmalu močno zagorelo,« pripoveduje. Po vsej verjetnosti gre za jahto za izposojo, saj so jo dopustniki v Biogradu na Moru večkrat videli, kako je plula naokoli. Imenuje se Do This, zasidrana naj bi bila v marini Dalmacija v Sukošanu. Po poročanju naše bralke naj bi bili na njej nemško govoreči potniki.Tudi očividci z obale so za hrvaške medije povedali, kako močan požar je bil to in kakšno srečo so imeli vsi na krovu, da so jo še pravočasno odnesli brez poškodb. Če bi namreč bil kdo na krovu v trenutku, ko se je požar razplamtel, mu verjetno ne bi bilo več pomoči. »Daleč naokoli smrdi po zasmojeni plastiki, dim se vidi od daleč. Najprej so prišli na obalo v bližino jahte kopenski gasilci z dvema gasilskima tovornjakoma, gasilnega čolna še nisem videl,« je takoj po nesreči povedal eden od očividcev.Uradnih podatkov o vzroku požara včeraj popoldan še ni bilo, neuradno pa naj bi ogenj zanetila počena plinska napeljava.