Z gore rešili bernardinko

Malo pregovarjanja in veliko pasjih priboljškov, pa je šlo.

5

ur je trajala reševalna akcija.

Člani gorske reševalne službe niso omahovali, ko so dobili klic v sili, nemudoma so se odpravili na pomoč 55-kilogramskemu psu, samici pasme bernardinec, potem ko se je zgrudila med sestopom z najvišjega angleškega vrha Scafell Pike (978 metrov). Šestnajst prostovoljcev iz enote Wasdale je skoraj pet ur reševalo Daisy. Psica, so povedali, je očitno trpela bolečine v zadnjih tacah in se ni niti hotela niti mogla premikati.»Ker ima marsikateri član gorske reševalne doma psa in tudi zaradi našega službenega psa Jessa, ki ga imamo vsi radi, smo prepoznali strah, zaskrbljenost, tudi bolečine, ki jih občutita tako pes kot njegov lastnik. Ko nas je poklicala policija in povedala za samico pasme bernardinec, ki se je zgrudila med sestopom z vrha Scafell Pika in ne more naprej, smo takoj šli v akcijo in pomagali Daisy priti z našega najvišjega vrha,« je povedal predstavnik gorskih reševalcev.Preden so jo začeli reševati, so se posvetovali z veterinarji, tako so lahko ocenili stanje samičke in ji dali sredstvo proti bolečinam, preden so jo dvignili na nosila in začeli sestop. »Potem ko smo naredili nosila bolj do psa prijazna in po nekajpregovarjanja in moledovanja ter seveda zelo veliko priboljških se je Daisy le pomirila. Ko je ugotovila, da ji poskušamo pomagati, je glavo naslonila na reševalca. Od te točke naprej se reševanje pravzaprav niti ni toliko razlikovalo od reševanja odraslega človeka, to, kar sicer počnemo in kar smo opravili že neštetokrat.«Bernardinci so bili nekoč reševalni psi v švicarskih in italijanskih Alpah, zlasti za iskanje v snegu, danes pa so bolj družni psi za doma.