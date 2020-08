Z gliserjem povozil mladeniča

Hitra plovila pogosto ogrožajo kopalce.

Hrvaško turistično sezono je prizadela še ena tragedija, po hudi nesreči je v ponedeljek popoldne na območju Rovinja, pred plažo Škaraba, umrl 26-letni nemški kopalec. Povozil ga je gliser, ki ga je prav tako upravljal nemški državljan, a starejši, domnevno star 60 let.Mladeniča so iz vode hitro potegnili pogumni rovinjski gasilci in reševalci ter ga nemudoma prepeljali v bolnišnico, a je tam zaradi prehudih poškodb umrl. Policija je starejšega Nemca prijela in začela preiskavo okoliščin nesreče, na hrvaških družabnih medijih pa so se že usule kritike na oblasti številnih obalnih občin zaradi neučinkovite obravnave oziroma nekaznovanja lastnikov ali najemnikov gliserjev ter drugih plovil ob prehitri vožnji ali pa divjanju preblizu obale in kopalcev. Nemalo komentarjev so namenili možnosti kupovanja izpitov za voditelja čolna, številni pa neodgovorno oddajajoplovila turistom, ne da bi prej preverili, ali ti imajo ustrezna dovoljenja.Spomnimo, konec julija se je strahotna tragedija zgodila na Kornatih, ko je nizozemskega najstnika med vrtoglavo vožnjo na gumijastem obroču odneslo v gliser, ki ga je vlekel: 20-letni Zagrebčan, ki je upravljal plovilo, je vozil mnogo prehitro in brez izpita, povrhu pa je turiste peljal kar na območje nacionalnega parka, kjer je plovba omejena in ponekod povsem prepovedana.