Z enorogom jo je odneslo iz zaliva

Trdno se je oklepala enoroga. VIR: Youtube

Rešilnega jopiča ni imela, le rokavčke.

Za las se je izognila tragediji, se za glavo držijo starši, ki še vedno ne morejo verjeti, kakšna nesreča je doletela njihovo deklico. Medtem ko se je med počitnicami v grškem Antirriu v Korintskem zalivu brezskrbno kopala, jo je odneslo daleč od obale. Kar osemsto metrov, če smo natančnejši, lebdela pa je na svojem napihljivem samorogu, poročajo mediji.Ko so starši opazili, da se je deklica, po neuradnih podatkih stara štiri ali pet let, nevarno oddaljila od obale, so skočili v morje in hiteli proti njej, a tokovi so bili premočni, njihova hči pa se je vidno hitro oddaljevala. In polzela smrti v naročje, so trepetali vsi na obali, k sreči pa je obvestilo obalne straže takoj doseglo kapitana trajekta, ki je plul v bližini in katerega posadka je nemudoma opazila nesrečnega otroka. Sprva je bilo videti, kakor da sproščeno lebdi na svoji igrači, a ko so se ji previdno približali, je postalo jasno, da je povsem okamnela od strahu in v šoku. Rešilnega jopiča ni imela, samo rokavčke, zato je grozljiva že sama misel, kaj bi se zgodilo, če bi padla z enoroga ali bi se ta začel prazniti.Deklico so potegnili na palubo in ugotovili, da k sreči ni poškodovana, ter obvestili starše, ki si od šoka še dolgo ne bodo opomogli. Posnetki reševanja so nemudoma zakrožili po spletu, kapitan trajekta Salaminomachos pa je v letošnjem poletju tako že v drugo postal junak: nedavno so namreč na varno potegnili moškega, ki so ga močni tokovi odnesli od obale na njegovi napihljivi blazini.