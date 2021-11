Z balkona vrgla lastna otroka

Na Švedskem so zgroženi zaradi srhljivega družinskega obračuna, ki se je zgodil v večstanovanjski stavbi v Stockholmu. Dva odrasla naj bi bila vpletena v padec dveh otrok z balkona 15 metrov nad tlemi. Bila sta mlajša od deset let. Eden je v bolnišnici umrl, drugi se bori za življenje. Po neuradnih podatkih sta osumljenca zavržnega dejanja njuna oče in mama. Policisti so ju že aretirali zaradi suma umora in poskusa umora.

Sosedje so slišali krike in jok.

Še pred padcem z balkona naj bi se v stanovanju odvijala krvava družinska drama. Oče, star 45 let, naj bi oba otroka zabodel, nato pa si poskušal soditi z nožem. Otroka so po padcu s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, vendar mlajši ni preživel. Poškodovana malčka je na tleh opazil mimoidoči in obvestil policijo. Preiskovalci so takoj posumili, da sta padla z velike višine. Forenziki so nato v enem od stanovanj v bližnjem bloku odkrili sledove krvi.

Našli so jih tudi na osumljenčevih oblekah. Sosed družine je povedal, da je bilo iz stanovanja pogosto slišati čudne zvoke, o čemer je že večkrat obvestil stanodajalca.

»Nekaj je bilo narobe. A nismo mogli kar potrkati in vprašati, kaj se dogaja,« je izjavil za medije. Tudi na dan srhljivega napada je bilo slišati kričanje in jok, a nihče od sosedov ni ničesar ukrenil, saj so bili tega že vajeni. So pa povedali, da se jim je oče že od nekdaj zdel nekoliko čuden.