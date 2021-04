Z avtom zgrmela v brezno pri Stari Baški in izgubila življenje

Stara Baška, Krk. FOTO: Brane Piano, Delo

Sinoči ob 19.25 je pri vhodu v mesto Stara Baška na otoku Krk osebno vozilo zgrmelo 300 metrov globoko brezno. Po pisanju hrvaških medijev sta umrla 19-letnik in 18-letnik, medtem ko je dekle, za katero ne navajajo, koliko je stara, hudo poškodovana. Ona je sicer tudi poklicala policijo in reševalce.Po neuradnih podatkih se je pri padanju v brezno avtomobil prevračal, iz njega pa so popadali vsi trije.Na kraj nesreče so prišli policija, reševalci in gasilci. Ti so se prvi prebili skozi težko dostopen teren do žrtev prometne nesreče.Več podrobnosti bo bodo predvidoma sporočili še danes.