Youtuber noseče dekle zaklenil na balkon, zmrznila je in umrla (VIDEO)

FOTO: Instagram

Ruski youtuberje bil aretiran, potem ko je svoje noseče dekle zaprl na balkon in jo pustil, da je zamrznila in umrla, poroča The Sun. Neki zvesti spletni spremljevalec mu je namreč obljubil tisoč dolarjev, če svoje dekleprisili, da gre v spodnjem perilu na balkon, ko je bila temperatura pod lediščem. Reeflay je izziv sprejel, a se ni zavedal, kaj se lahko zgodi. Dekle, ki je bilo v zgodnji fazi nosečnosti, je kmalu za tem, ko jo je Reeflay zaprl na balkon, umrlo zaradi podhladitve.Njena šokantna smrt je v spletnem svetu povzročila vrsto odzivov., znan kot Stas Reeflay, je ves dogodek predvajal v živo, dokler ni ugotovil, da je z Valentino nekaj narobe. Ko je spoznal, kaj je storil, jo je položil na kavč in se lotil oživljanja. »Valya, si živa? Kaj se dogaja, zakaj se ne odzoveš ? Draga, reci, prosim, kaj!« je vzklikal obupani youtuber. Posnetek si je v času predvajanja v živo ogledalo kar 10.000 gledalcev, snemanje pa je bilo ustavljeno po prihodu reševalnega vozila ​​in razglasitvi njene smrti. Ruska policija ga je nato aretirala in zaslišala.Če forenziki dokažejo, da je bila vzrok smrti podhladitev, mu grozi do dve leti zapora. »Ženska je zmrznila, občinstvo pa je vse to spremljalo in napolnilo morilčev žep. To se mora nehati. Takšni posnetki kažejo, da je na svetu nekaj narobe,« je kmalu po šokantnem incidentu dejala youtuberica