Youtuber Albert umrl, ko je med snemanjem padel 200 metrov v globino

Danski youtuberje med snemanjem videa za svoje oboževalce v Italiji padel z gore v smrt, poroča The Sun. Njegova mamaje za TV2 povedala, da je njen sin padel 200 metrov v globino med snemanjem in na kraju umrl. Zgodilo se je na gori Mount Seceda v italijanskih Alpah. »Smo v šoku, a vseeno bi radi obvestili njegove oboževalce,« je pojasnila.Albertu je na instagramu sledilo 224 tisoč sledilcev, veliko oboževalcev je imel tudi na youtubu, kjer je objavljal skeče in glasbo. Njegovi največji hiti so bili skladbe Emoji, Waffles, Ulla in Summer. Leta 2018 je posnel celo film Team Albert, ki na komičen način predstavlja nekoga, ki želi živeti na račun youtuba. Film je dansko občinstvo odlično sprejelo in ga leta 2019 celo nagradilo na festivalu.Javnost je razburjal z nekaterimi kontroverznimi posnetki, na katerih si je obril glavo in lizal polže.