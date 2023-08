Vzgojitelj v vrtcu spolno zlorabil 91 deklic

​Avstralijo pretresa spolni škandal neverjetnih razsežnosti. Nekdanjega vzgojitelja v vrtcu v obalnem mestu Gold Coast v zvezni državi Queensland, ki so ga aretirali avgusta lani, so obtožili 1632 spolnih zlorab otrok. Gnusna dejanja naj bi zagrešil v 15 letih. Spolno naj bi zlorabil najmanj 91 deklic, 136-krat naj bi jih posilil. Vse so bile še v predpubertetnem obdobju, torej mlajše od 10 let. 87 naj bi jih bilo iz Avstralije, štiri iz tujine.

Niso še bile najstnice. Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock

Storilec naj bi gnusna dejanja storil v obdobju od 2007. do 2022., ko je bil zaposlen v 10 vrtcih. Prvih šest let naj bi delal v Brisbanu, nato naj bi bil dve leti nekje v tujini, potem pa je dobil zaposlitev v Sydneyju in v mestu Gold Coast. Identiteto zdaj 45-letnega Avstralca policija skriva vse od aretacije avgusta lani. Med preiskavo njegovega doma so odkrili fotografije in videoposnetke, ki so prikazovali deklice in spolnost z njimi.

Gre za enega najhujših primerov spolne zlorabe otrok na avstralski celini, pomočnica komisarja avstralske zvezne policije (AFP) Justine Gough pa je na novinarski konferenci obtoženčevo delovanje opisala kot zavržno in nepojmljivo. Obtoženi se bo zagovarjal na sodišču v Brisbanu, na sojenju pa njegovih žrtev ne bo, saj jim želijo prihraniti soočenje s storilcem in vnovično odpiranje ran.