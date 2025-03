Zjutraj na vhodu kri: Ubil očeta in mamo ter se peš odpravil proti prestolnici?

Srbijo je pretresel dvojni umor. V naselju Ljubić kej v Čačku se je okoli 21. ure zgodil dvojni umor. Sin, šlo naj bi za M. B., je osumljen, da je z nožem ubil očeta in mamo.

Osumljenca prijeli

Njuni trupli so našli v stanovanju, osumljenca pa tri ure pozneje izsledili v vasi Svračkovci. Predvidevajo, da se je nato v Beograd odpravil peš, navaja Nova.rs. Po odredbi tožilca Višjega državnega tožilstva v Čačku so osumljenemu odredili 48-urno pridržanje in bo ob kazenski ovadbi priveden na pristojno tožilstvo. Po neuradnih informacijah naj bi bil umorjeni ugleden upokojeni zdravnik.

Zjutraj bila na vhodu kri

V objektu, kjer se je zgodil zločin, so še vedno vidni sledovi krvi, sosedje pa ne morejo dojeti, kaj se je zgodilo. »Zbudila nas je ta grozna novica, ne moremo k sebi. Zjutraj smo našli kri na vhodu. Bili so dobri sosedje, umorjeni je delal v bolnišnici, ne vem, kaj naj še rečem. Njunega sina, ki je osumljen kaznivega dejanja, sploh nisem dobro poznal.«