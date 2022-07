Vse skupaj postaja vedno bolj čudno: so Biljano pred smrtjo ugrabili?

Grozljiva tragedija pri Leskovcu razburja Srbe. Ko se je zdelo, da zgodba ne more biti bolj tragična, so na dan prišle nove informacije, ki kažejo, da se je dogajalo nekaj zelo čudnega. Biljana Stojanović, 38-letnica iz Velikega Trnjana pri Leskovcu, katere truplo so našli prejšnjo nedeljo, naj bi bila tik pred tragično smrtjo ugrabljena. Tako trdijo vaščani in nekateri njeni prijatelji, ki pravijo, da bi se za tragedijo Biljane in smrtjo njenega moža, ki so ga zabetoniranega našli nedaleč od njenega trupla, lahko skrivalo še mnogo več.

Kot smo že poročali, obstaja sum, da je Biljana že pred tremi leti s sekiro ubila moža Ivana, njegovo truplo pa naj bi potem zalila z betonom. Njeni prijatelji pa zdaj razkrivajo nove podrobnosti grozovitega dogajanja pri Leskovcu.

»Pred tremi dnevi sta prijatelj in prijateljica kadila na terasi in sta videla Biljano, kako stoji na razpotju in čaka. Pripeljala se je limuzina, a zaradi mraka nista jasno videla, za kateri model vozila je šlo, niti registrske tablice. Stopila je do vozila, in ko je videla, da v njem ni bilo tistega, ki ga je pričakovala, je prišlo do razprave. Začeli so se prepirati in na silo so jo potegnili v vozilo. Kričala je : 'Ne, ne, pustite me!'«

Dogodek naj bi se zgodil v sredo zvečer, v nedeljo pa so njeno truplo našli v hlevu, v jaslih za krave. Domačini še pravijo, da je ležala na rjuhi, njena glava pa je bila na blazini. Menda naj bi bila vrata zapahnjena in zaklenjena od zunaj, zato po vasi krožijo govorice, da je verjetno to storil nekdo od zunaj.

Vaščani se še spominjajo, kako so leta 2018 ali 2019 nazadnje videli Ivana. Z ženo sta takrat prodala vso kmetijsko mehanizacijo in glede na to, da je napovedal, da odhaja na delo v Rusijo, se jim to ni zdelo nič čudnega, saj ni bilo doma nikogar, ki bi obdeloval zemljo. Ko so jo spraševali, kdaj pride, je napovedovala njegov prihod in govorila, da dela za novosadsko podjetje.

»Nikoli si nismo mogli misliti, da bi se lahko zgodilo kaj takega. Zdelo se mi je neverjetno, ko sem prebral v medijih,« je za Blic dejal vaščan.