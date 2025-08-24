Vsaj šest učencev se je utopilo med šolskim izletom na plažo (VIDEO)

Egiptovsko Ministrstvo za zdravje in prebivalstvo (MoHP) je potrdilo, da se je incident zgodil med šolskim izletom, v soboto, 23. avgusta, ki ga je organizirala akademija za letalstvo, so poročali Roya News, Ahram Online in News of Bahrain.

Po podatkih ministrstva je bilo na kraj dogodka takoj poslanih 16 popolnoma opremljenih reševalnih vozil, več učencev pa je prvo pomoč prejelo že na kraju dogodka. Trije učenci so bili oskrbljeni na kraju nesreče, 21 pa so jih odpeljali v bližnji bolnišnici. Trinajst so jih prepeljali v specializirano bolnišnico Agami, osem pa v splošno bolnišnico Al-Amreya, vsi pa so bili zdravljeni zaradi zadušitve in so pod nadzorom specializiranih ekip.

Za zdaj ni jasno, kako je prišlo do nesreče. Oblasti v Aleksandriji so po dogodku odredile zaprtje plaže in izdale rdeča opozorila, ki prepovedujejo kopanje zaradi nevarnih razmer v morju.

Utopitev četrti najpogostejši vzrok smrti pri otrocih

Fotografije z dogodka prikazujejo, kako reševalci na nosilih v reševalna vozila prevažajo več otrok. Nekateri reševalci so nosili specializirano opremo za pomoč učencem.

Khaled Abdel-Ghaffar, egiptovski minister za zdravje je dejal, da pozorno spremlja razmere in da bodo prizadete družine imele vso podporo ministrstva. Po dogodku je MoHP znova pozvalo javnost k spoštovanju varnostnih napotkov na plažah — še posebej med skupinskimi izleti — ter poudarilo, da je preventiva še vedno najboljši način za reševanje življenj.

Po podatkih Ahram Online se število utopitev v Egiptu pogosto poveča poleti, zlasti ob sredozemski obali, kjer nevarne razmere v morju povečujejo tveganje. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je na svetu približno 300.000 smrtnih žrtev zaradi utopitve na leto. Otroci so najbolj ranljivi: mlajši od 5 let predstavljajo skoraj četrtino vseh smrtnih primerov.

WHO navaja, da je utopitev četrti najpogostejši vzrok smrti pri otrocih, starih od 1 do 4 leta, ter tretji najpogostejši vzrok smrti pri otrocih, starih od 5 do 14 let.