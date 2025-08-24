TRAGEDIJA V EGIPTU

Vsaj šest učencev se je utopilo med šolskim izletom na plažo (VIDEO)

Oblasti so odredile zaprtje plaže in izdale opozorila, da je območje nevarno za kopanje.
Fotografija: FOTO: Amr Abdallah Dalsh Reuters
Odpri galerijo
FOTO: Amr Abdallah Dalsh Reuters

A. G.
24.08.2025 ob 12:05
A. G.
24.08.2025 ob 12:05

Poslušajte

Čas branja: 2:43 min.

Egiptovsko Ministrstvo za zdravje in prebivalstvo (MoHP) je potrdilo, da se je incident zgodil med šolskim izletom, v soboto, 23. avgusta, ki ga je organizirala akademija za letalstvo, so poročali Roya News, Ahram Online in News of Bahrain.

Po podatkih ministrstva je bilo na kraj dogodka takoj poslanih 16 popolnoma opremljenih reševalnih vozil, več učencev pa je prvo pomoč prejelo že na kraju dogodka. Trije učenci so bili oskrbljeni na kraju nesreče, 21 pa so jih odpeljali v bližnji bolnišnici. Trinajst so jih prepeljali v specializirano bolnišnico Agami, osem pa v splošno bolnišnico Al-Amreya, vsi pa so bili zdravljeni zaradi zadušitve in so pod nadzorom specializiranih ekip.

Za zdaj ni jasno, kako je prišlo do nesreče. Oblasti v Aleksandriji so po dogodku odredile zaprtje plaže in izdale rdeča opozorila, ki prepovedujejo kopanje zaradi nevarnih razmer v morju.

  1. Vsaj šest otrok se je utopilo, 24 pa jih je bilo poškodovanih med šolskim izletom na plažo Abu Talat v Egiptu, 23. avgusta.
  2. Učence, ki so jih odpeljali v dve bližnji bolnišnici, so zdravili zaradi zadušitve, povezane z utopitvijo.
  3. Oblasti so odredile zaprtje plaže in izdale opozorila, da so razmere za kopanje nevarne.

Utopitev četrti najpogostejši vzrok smrti pri otrocih

Fotografije z dogodka prikazujejo, kako reševalci na nosilih v reševalna vozila prevažajo več otrok. Nekateri reševalci so nosili specializirano opremo za pomoč učencem.

Khaled Abdel-Ghaffar, egiptovski minister za zdravje je dejal, da pozorno spremlja razmere in da bodo prizadete družine imele vso podporo ministrstva. Po dogodku je MoHP znova pozvalo javnost k spoštovanju varnostnih napotkov na plažah — še posebej med skupinskimi izleti — ter poudarilo, da je preventiva še vedno najboljši način za reševanje življenj.

Po podatkih Ahram Online se število utopitev v Egiptu pogosto poveča poleti, zlasti ob sredozemski obali, kjer nevarne razmere v morju povečujejo tveganje. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je na svetu približno 300.000 smrtnih žrtev zaradi utopitve na leto. Otroci so najbolj ranljivi: mlajši od 5 let predstavljajo skoraj četrtino vseh smrtnih primerov.

WHO navaja, da je utopitev četrti najpogostejši vzrok smrti pri otrocih, starih od 1 do 4 leta, ter tretji najpogostejši vzrok smrti pri otrocih, starih od 5 do 14 let.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

utopitev smrt otroci plaža reševanje nesreča otrok tragedija policija kopanje Egipt oživljanje smrtne žrtve utopitve

Priporočamo

Včeraj klestila kot jajce velika toča, danes pa ...
Na avtocesti Ljubljana-Novo mesto umrl motorist
Premium
Nepozabna poroka Natalije Waldhuber: Po srečo v Afriko (Suzy)
Medicinska konoplja na voljo, ZZS opozarja: »Zakon je vnesel anomalijo«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Komentarji:

Priporočamo

Včeraj klestila kot jajce velika toča, danes pa ...
Na avtocesti Ljubljana-Novo mesto umrl motorist
Premium
Nepozabna poroka Natalije Waldhuber: Po srečo v Afriko (Suzy)
Medicinska konoplja na voljo, ZZS opozarja: »Zakon je vnesel anomalijo«

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.