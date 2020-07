Vpričo hčerke jo je polil z bencinom in zažgal

Strahoten obračun je pretresel Laktaše. FOTO: Twitter

Opečena je polovica njenega telesa.

Strahoten obračun je zaznamoval začetek tedna v Laktaših: M. M. je obležala v bolnišnici zaradi hudih opeklin, njeno življenje visi na nitki. Vse kaže, da je za okrutne poškodbe kriv njen partner, ki naj bi jo polil z bencinom in zažgal – vpričo njune najstniške hčerke!Kot so povedali dobro obveščeni, je 43-letniiz Srpca že večkrat grozil svoji deset let mlajši partnerki; pred nekaj leti naj bi celo zažgal hišo njene matere, znan pa je bil tudi po številnih drugih nasilnih izgredih, povedo. Partnerja sta se nazadnje sprla med nedeljsko mašo, po kateri naj bi M. M., kakor večkrat dotlej, sklenila, da bo izbranca zapustila; a kot običajno 43-letnik ni bil pripravljen sprejeti njene odločitve in si jo je sklenil z grožnjami spet pridobiti nazaj.Najprej jo je na smrt prestrašil, češ da bo v Laktaših vnovič zažgal hišo njene matere, ki sicer živi v tujini, v domovino pa zahaja le občasno: 33-letnica je v upravičenem strahu, da bo uresničil namero, zapustila službo in s hčerko tekla k materinemu domu, potem pa, olajšana, z otrokom hotela oditi. A ju je partner z avtomobilom vztrajno zasledoval in jima velel, naj prisedeta, so pozneje povedali nekateri navzoči. Po vztrajnem zavračanju mu je prekipelo, zato je izstopil iz vozila in M. M. polil z bencinom ter zažgal. Vpričo najstniške hčere, ki je v šoku spremljala dogajanje. Uboga ženska je stekla na travnik, da bi se rešila ognjenih zubljev, moški pa jo je še naprej preganjal, povedo priče, ki so nemudoma poklicale policijo in reševalce.Ti so ubogo 33-letnico oskrbeli ter prepeljali v bolnišnico v Banjaluki, tam pa so ugotovili, da je opečena kar polovica njenega telesa; samostojno ne more dihati, njeno stanje je kritično, so pojasnili. Stanivukovića so prijeli in ostaja v priporu, razvedelo pa se je še, da so ga pred mesecem dni obsodili zaradi neupravičene proizvodnje mamil in prometa z njimi, s katerimi naj bi s pajdaši vred zaslužil okoli 50.000 evrov.