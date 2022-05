Vprašanje po strašni tragediji v Teksasu: zakaj niso prej vdrli v šolo?

Zakaj je 18-letni Salvador Ramos doma ustrelil svojo babico, nato pa se krvavo znesel nad osnovnošolci, še vedno ni znano, javnost pa se zdaj glasno sprašuje še, zakaj so policisti čakali kar uro in pol, preden so vdrli v šolo Robb v kraju Uvalde in onesposobili morilca, ki ga je nazadnje sicer ubil mejni policist.

Potrebovali so kar uro in pol, da so ukrepali. FOTO: Marco Bello/Reuters

Spomnimo, najstnik je s svojim lastnim polavtomatskim orožjem, ki si ga je kupil za rojstni dan, sejal smrt med otroki, starimi od sedem do deset let; ubil jih je 19, zraven še dve učiteljici, Irmo Garcia in Evo Mireles, ki sta si prizadevali zaščititi svoje varovance. Dan pozneje je bil usoden še za Joeja Garcio; izdalo ga je skrušeno srce, potem ko je po 25 letih srečnega zakona izgubil sopotnico, so prepričani njegovi svojci, zaradi usodnega infarkta so štirje otroci zdaj ostali tudi brez očeta.

Otroci med begom iz šole Robb Elementary School T FOTO: Pete Luna/uvalde Leader-news Via Reuters

Nekaj poškodovanih žrtev napada je še v kritičnem stanju, med njimi Ramosova babica, ki jo je vnuk ustrelil v glavo, poročajo ameriški mediji, ki se s svojci žrtev sprašujejo, zakaj policija ni posredovala hitreje. Sodeč po poročilu, ki so ga predstavili pristojni, naj bi dva moža postave vstopila v šolo že 15 minut po napadu, a sta takoj zapustila poslopje ter čakala na okrepitve. A tudi preostali policisti, ko so kapljali na prizorišče, niso vstopili v šolo še uro in pol, dokler ni prispela specialna enota, ampak so raje obračunavali z obupanimi starši, ki so jih moledovali, naj vendarle kaj ukrenejo, saj da je jasno, da je strelec le en, njih pa toliko.

Z nekaterimi starši, ki so hoteli vzeti stvari v svoje roke, so policisti tudi nasilno obračunali; nekatere so aretirali, spet druge pa so ukrotili s solzivcem, paralizatorjem ali kar pestmi. Eni od brezkompromisnih mater je le uspelo preplezati ograjo in se vtihotapiti v šolo, iz nje je uspešno rešila svoja otroka.

21 ljudi je ubil Ramos.

Steven McCraw FOTO: Marco Bello Reuters

Policija za zdaj nima odgovora na vprašanje, kaj je bil razlog za tako počasno posredovanje, a vse več je prepričanih, da bi lahko rešili marsikatero mlado življenje, če bi v šolo vkorakali prej; možje postave se branijo, da so si na vse pretege prizadevali najprej evakuirati čim več otrok in osebja, čeprav naj bi protokol veleval, da se morajo v takšnih okoliščinah čim prej spopasti z aktivnimi strelci in jih onesposobiti. Prav tako ni jasno, zakaj so bila kljub predpisom zadnja vrata šole odklenjena in zakaj ni najstnika ustavil že varnostnik.