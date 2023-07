Priljubljena vplivnica (22) je nenadoma umrla na dekliščini

Vplivnica Annabelle Ham je umrla v starosti komaj 23 let in to po epileptičnem napadu. Novico o smrti mlade YouTuberke je sporočila njena družina. »S težkim, težkim srcem to pišemo. Anabelle je doživela epileptični napad in odšla pred nebeška vrata,« se glasi objava na družbenih omrežjih.

»Dolgo se je borila s tem in je želela ozavestiti ljudi o dotični težavi. To bomo nadaljevali tudi zdaj, če se ji bomo poklonili,« so na družbenih omrežjih zapisali njeni družinski člani in Ham opisali kot čudovito in navdihujoče dekle, ki je živela polno življenje. Prosili so za molitve in priložnost, da žalujejo in preživijo to kot družina, oboževalcem pa so rekli, naj ne objavljajo teorij zarote ali podrobnosti, ki niso podprte z dokazi.

Po poročanju tujih medijev je bila Annabelle na dekliščini, s katere je izginila. Njena sestra Alexandria jo je prijavila kot pogrešano na Facebooku in pojasnila, da so jo nazadnje videli hoditi po pomolu. -»Moja sestra je pogrešana. Imamo njen telefon. Mogoče je padla s pomola,« je takrat zapisala sestra pokojne vplivnice, v iskanje pa se je hitro vključila tudi policija. Policija je kasneje zapisala, da so jo našli mrtvo.

Preko 70 tisoč sledilcev

Annabelle je postala priljubljena na YouTubu, potem ko je leta 2014 odprla kanal, kjer je začela objavljati videe. Na Instagramu je zbrala več kot 70.000 sledilcev, njenemu kanalu na YouTubu, kjer je spregovorila o življenjskih temah, pa je sledilo več kot 77.000 ljudi.