Vozniki z mobiteli snemali nesrečo tovornjakarja: čaka jih huda kazen

Zaradi gorenja tovornjaka v nizozemskem Apeldoormu bo tamkajšnja mestna oblast napolnila proračunsko blagajno. 152 voznikov so kaznovali, ker so med vožnjo s telefonom snemali nesrečo. Kazen za uporabo telefona med vožnjo znaša 240 evrov in dodatnih devet evrov za administrativne stroške. Tovornjak je zgorel v celoti in povzročil zaporo cest z obeh strani. Do dodatne gneče je prihajalo, ker so vozniki vozili počasneje, da bi prizor posneli, pri tem pa so se požvižgali na prometna pravila.



Tamkajšnji policisti so v enem dnevu izdali za 37.848 evrov glob voznikom, ki so snemali goreči tovornjak na cesti A50.



Velja opozoriti, da je uporaba mobitela med vožnjo vpliva na zmanjšano prometno varnost, prav tako pa ob nesreči ni lepo pasti zijal.

