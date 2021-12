Ubil 4 ljudi, nato jokal, ko je slišal koliko časa bo v zaporu (VIDEO)

Pred dvema letoma se je na avtocesti v bližini Lakewooda v ZDA zgodila huda nesreča. Takrat so umrli štirje ljudje, voznik tovornjaka, ki je zakrivil nesrečo, pa je zdaj dobil kazen.

Rogel Aguilera-Mederos (26) je bil obsojen na 110 let zapora, obsodbo je sprejel s solzami v očeh, poroča Daily Mail. Tožilci so trdili, da je usodnega dne vozil 140 kilometrov na uro in se zaletel v kolono vozil. Prišlo je do eksplozije, v kateri so štii osebe umrle.

A čeprav se je 26-letnik branil, da so na njegovem tovornjaku odpovedale zavore, so tožilci menili, da bi se moral bolje odzvati in zapeljati na pas za tovorna vozila in tako preprečiti nesrečo.