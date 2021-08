Voznik in potniki padli iz avtomobila, 12-letnik umrl na kraju nesreče

Včeraj okoli 6.30 se je na avtocesti A3 Bregana–Zagreb–Lipovac pri Lipovljanih zgodila huda prometna nesreča. Državljan Grčije (49) je vozil osebno vozilo z nemškimi nacionalnimi oznakami, nenadoma zavil na zeleno površino in udaril v kovinsko ograjo. Vozilo se je večkrat prevrnilo, voznik in potniki pa so padli iz njega. Na kraju samem je umrl 12-letnik, voznik, 44-letnik in 17-letnik (vsi državljani Grčije) pa so bili hudo poškodovani prepeljani v bolnišnico v Sisek.



Preiskavo je ob prisotnosti policije vodil okrajni državni pravobranilec pri okrožnem državnem pravobranilstvu v Sisku. Zoper voznika bodo vložili kazensko ovadbo zaradi povzročitve prometne nesreče v cestnem prometu.

