Voznik (31) mercedesa posnel lastno smrt (VIDEO, ni za občutljive)

V nedeljo okoli 13. ure se je v Zapolju pri Novi Gradiški na Hrvaškem zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl voznik mercedesa, potem ko je zletel s ceste.Voznik (31), ki ni imel opravljenega vozniškega izpita, je na mokri cesti zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, zletel s ceste na travnik in pristal v kanalu. Tam ga je odbilo v betonski rob dovozne poti in v leseni drog javne razsvetljave ter jeklene stebre dvoriščne ograje. Mercedes se je nato večkrat prevrnil in zadel še stebla treh dreves.Prebivalci Zapolja so na družbenih omrežjih komentirali, da je voznik skozi naselje drvel z več kot 180 kilometri na uro. Pred nesrečo pa je imel voznik, ki ni bil pripet z varnostnim pasom, v rokah mobilni telefon in z njim snemal svoje dirkanje. Posnel je tudi zadnje sekunde svojega življenja. Na posnetku se vidi, da je v trenutku, ko je zletel s ceste, vozil 186 kilometrov na uro.Po neuradnih podatkih hrvaških medijev je voznika vrglo iz vozila in je umrl na kraju. Večji del naselja pa je ostal brez električne energije, ker je med nesrečo podrl drog javne razsvetljave.