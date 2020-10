Voznik (18) zbil Marico in jo pustil umreti v jarku

Prepričani so, da jih ne bodo ujeli

Na območju Zagreba se je v sredo zgodila huda prometna nesreča. Kot poroča 24sata, je voznik povozil peško(77), da jo je odbilo v bližnji jarek. Nesrečnici ni nudil prve pomoči, ampak je odpeljal. Policisti so dobili prijavo, da tam nepremično leži starejša ženska, ob prihodu pa so lahko le ugotovili njeno smrt.Voznika, ki je pred kratkim dopolnil 18 let, so dva dni kasneje izsledili in prijeli policisti. »Naša Marica se je tistega jutra odpravila proti bližnjemu zdravstvenemu domu na preiskave krvi, pa se ni vrnila domov. Nihče si ne zasluži, da na tak način konča življenje,« je tragično zgodbo opisala njena svakinjaNa Hrvaškem se žal pogosto zgodi, da storilci pobegnejo s kraja dogodka, ker si želijo zagotoviti boljši položaj za branjenje pred sodiščem, tudi če jih ujamejo, saj se pred tem posvetujejo z odvetniki, ali pa so celo prepričani, da jih ne bodo ujeli, meni strokovnjak za varnost v prometu. Za omenjeni medij je dodal, da pa vendarle redko uidejo zakonu, ker običajno niso profesionalni roparji ali storilci kaznivih dejanj, ki so že pripravljeni na beg pred policijo.