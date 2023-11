Voznica (41) zakrivila nesrečo, fotografirala umirajočega in se mirno odpeljala v službo

V Nemčiji je 41-letna ženska zakrivila prometno nesrečo, v kateri je umrl 60-letni motorist. Kar je šokiralo vse, pa je, da se je ustavila, fotografirala vozilo in umirajočega ter se odpeljala v službo.

Ta teden se je na okrožnem sodišču v Düsseldorfu začelo sojenje 41-letnici iz Kölna zaradi nesreče, ki se je zgodila julija lani. Na sodišču je povedala, da se ne čuti krive, ker se ji je mudilo v službo, zato je nesrečo fotografirala in slike poslala šefu, da mu dokaže, zakaj je zamujala.

Obtožena umora in kršitve osebnih pravic s fotografiranjem umirajoče osebe

Na sodišču so povedali, da je voznica nenadoma zavila, motorist, ki je vozil zanjo, pa je v ovinku zdrsnil in nato trčil v ograjo, navaja Spiegel Panorama. Priča na kraju nesreče je potrdila, da je ženska rekla, da mora v službo, in se odpeljala, zato si je zapisala številko njene registrske tablice. 41-letnica je tako zdaj obtožena umora, ogrožanja prometa, bega in kršitve osebnih pravic s fotografiranjem umirajoče osebe.