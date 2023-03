Vojak, ki je za božič brutalno pretepel Božička, povedal svojo stran zgodbe

Zgodilo se je lani na predbožični večer. Kot smo poročali, so se v Slavonskem Brodu pred nekim lokalom sporekli alkoholizirani mladeniči. Prepir je prerasel v množični pretep, v katerem jih je najbolj skupil mladenič, oblečen v Božička. Pretepel ga je nasilnež, zaposlen v vojski. Lotil se ga je tudi z nogami in ga večkrat brcnil v glavo. Posnetek brutalnega pretepa na spletu je šokiral mnoge.

Zdaj pa je vojak na sojenju povedal svojo plat zgodbe. Kot piše Jutarnji list, se je 25-letni vojak Matej Marković (25) fizično tako močno znesel nad 22-letnim Kristijanom Eriezem (22), oblečenim v Božička, ker ga je ta pred tem davil. On pa ima fobijo pred davljenjem, ker so ga kot mladoletnika poskušali zadušiti. Fobijo, za katero trpi, ima dokumentirano v zdravniški kartoteki. Marković je pojasnil, da se je množični pretep zgodil zaradi preteklih nesoglasij, sam pa je izgubil glavo po tem, ko ga je Eriez stisnil za vrat. Obtoženi je na sodišču priznal krivdo in se opravičil vsem, ki jih je prizadel.