Vnuk ubil babico s sekiro, starša v Sloveniji zaradi zdravstvenih težav

V družinski hiši v vasi Godačica v Srbiji se je v sredo zgodila družinska tragedija, v kateri je Veljko(18) ubil svojo 67-letno babico Verico s sekiro. Babica in vnuk sta skupaj živela od februarja, ker sta se starša začasno preselila v Slovenijo zaradi očetovih zdravstvenih razlogov. Od nedavnega je z babico živela tudi Veljkova starejša sestra (23), ki je bila priča krvavemu dogodku, poročajo srbski mediji.

»Bil je angelski otrok. Odkar mu je zbolel oče in v Sloveniji čaka na operacijo srca, je šlo vse navzdol. Postal je napet, z babico, očetovo mamo, pa nikakor nista našla skupnega jezika. Ona ga je pogosto zmerjala, kregala, pljuvala nanj, in predvidevam, da je v besu naredi to, kar je, česar pa si ne morem niti predstavljati,« je v solzah in jecljaje za srbski medij povedala njegova mama Danijela.

Po njenih besedah, je do uboja prišlo v pritličju družinske hiše okoli 15.30 ure, Veljkova starejša sestra pa je bila priča zločinskemu dogodku.

»Od kar se je hčerka preselila k njima, ju je skušala zbližati, a ji to ni uspelo. Vseskozi sta se prepirala, pritoževal se je nad babico, ampak si nikoli ne bi mislila, da bi lahko prišlo do takšne tragedije,« je povedala Veljkova mama.

Veljko je živel z babico od februarja

»Srce mojega soproga deluje le s 15-odstotno učinkovitostjo. Februarja sem prišla k njemu v Slovenijo, da bi bila z njim in mu pomagala prebroditi najtežje dneve in bolezen. Od takrat sta moj sin in njegova babica živela sama,« je povedala Danijela.

Sosedje so pričali, da so tistega tragičnega popoldneva iz hiše slišali prerekanje, kot tudi, da je bila napetost med vnukom in babico nekaj vsakdanjega.

Sosedje so še povedali, da je fant, potem ko je s sekiro ubil babico, z dvorišča družinske hiše odkorakal na cesto in vpil »Pokličite policijo«. Kmalu zatem so ga aretirali.