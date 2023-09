Vnuk obsojen, potem ko je pomagal babici umreti: »To je storila zaradi družinske sramote«

Sodišče je D. Š. obsodilo na sedem mesecev zapora. Kot piše srbski Blic, je moški, rojen v Sloveniji, a s prebivališčem v Zagrebu, babici pomagal končati življenje. Pogojno obsodbo za dejanje pomoči pri samomoru je predlagalo tožilstvo, Slovenec pa je dejanje priznal. Čeprav je obramba predlagala, da ga oprostijo plačila sodnih stroškov, se to ni zgodilo – moral bo poravnati 260 evrov stroškov sodišča.

Vnukova priznanje

»Priznam krivdo. Naredil sem, kar piše v obtožnici. Ampak sem to naredil na prošnjo moje babice, ki je to prošnjo večkrat ponovila. Želela je končati življenje, zaradi dogodka, ki ga je smatrala za družinsko sramoto (op.p.: leta 2016 je izgubila tudi sina). Na njeno prošnjo sem ji kupil solno kislino. Vedela je, da sem jo kupil in kje sem jo pustil. Nisem pa videl, kdaj jo je spila, saj je ni bilo doma. Za njeno namero je vedela babičina hči in moja mama,« je priznal na sodišču.

Strupeni koktajl

A preiskava je pokazala, da je kupil solno kislino, jo prelil v stekleničko z napisom aethanolum dilutum in jo odložil na dno omarice. Pri tem jo je nabrizgal na hlače, ki so takoj izgubile barvo.

Vedel je tudi, da je njegovi babici, ki je po družinski tragediji zapadla v depresijo, dovolj življenja. Babica je 27. novembra 2017 spila strupeni koktajl in končala v bolnišnici Rebro, kjer je v hudih mukah naslednji dan umrla.

Njene notranje poškodbe so bile res hude, sum pa je takoj padel na vnuka, ki ni skrival, da ga je babica mnogokrat prosila, naj ji kupi varikino.

Nenehne prošnje babice

Po triletni preiskavi je bila zoper vnuka vložena obtožnica, za D. Š. pa je bila predlagana pogojna kazen, pa čeprav zakon za takšno dejanje predvideva do tri leta zapora. Kot poročajo tuji mediji, je ob zaslišanju na tožilstvu krivdo zanikal, je pa pojasnil, da je babičine prošnje do tistega dne vedno zavrnil, neki dan, po več njenih prošnjah, pa ji je željo izpolnil.

»Ko sem jo prinesel domov, je babica šla za mano in želela, da ji jo dam, da jo spije. Pustil sem jo v omarici. Prisilila me je, da jo kupim, nisem pa verjel, da jo bo res spila. Ne čutim se krivega,« se je glasila njegova zgodba. Dodal je še, da so to njeno željo vsi v hiši poznali.

Teta ga je prijavila policiji

Teta obsojenega je dejala, da so najprej mislili, da je spila alkohol, na koncu pa ji je dejanje D. Š. priznal in to ko je bila njegova babica in njena mama še živa. Odhitela je v bolnišnico in povedala, kaj je spila, a ji ni bilo več pomoči. Podala je tudi prijavo na policijo, saj je prepričana, da tega ne bi smel storiti.

Zet pokojne je dejal, da je tašča velikokrat govorila, da bo hitro odšla. Pogosto je jokala in pila zdravila za pomiritev. Ko so našli stekleničko alkohola, so bili prepričani, da je spila medicinski alkohol, a so na koncu strokovnjaki ugotovili, da je bila v flaški mešanica klorovodikove kisline in neznanega sredstva.

Niste sami! Pomoč je blizu Za podatke o ustreznih oblikah pomoči ali samo za podporo in pogovor se lahko obrnete na telefone za pomoč v stiski: Klic v duševni stiski 01 520 99 00, vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj.

Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123, 24 ur na dan, vsak dan. Klic je brezplačen.

Društvo SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja 080 11 55, od ponedeljka do petka med 12. in 22. uro; ob sobotah, nedeljah in praznikih med 18. in 22. uro.

Tom telefon za otroke in mladostnike 116 111, vsak dan med 12. in 20. uro. Klic je brezplačen.

