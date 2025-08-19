SRBIJA

Vlečeni, zvezani in pretepeni! Poglejte šokanten posnetek policijske brutalnosti (VIDEO)

Srbija tone v državljansko vojno?
Fotografija: Vse več posnetkov, ki dokazujejo policijsko brutalnost, ki so ji bili srbski državljani priča v zadnjih dneh. FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram
Vse več posnetkov, ki dokazujejo policijsko brutalnost, ki so ji bili srbski državljani priča v zadnjih dneh. FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram

19.08.2025 ob 18:15
19.08.2025 ob 18:15

Poročali smo že, da so tudi konec tedna v več srbskih mestih potekale nove protivladne demonstracije. V mestu Valjevo je skupina ljudi s pirotehniko napadla prostore vladajoče Srbske napredne stranke (SNS).

Kaos v Srbiji: demolirali prostore stranke, letele bakle in steklenice, poslanec ves krvav (FOTO in VIDEO)

Po navedbah oblasti je policija aretirala najmanj 18 ljudi. Srbski predsednik Aleksandar Vučić pa opozarja, da nasilje v državi postaja vse bolj izrazito. Ob tem se pojavlja vse več posnetkov, ki dokazujejo policijsko brutalnost, ki so ji bili srbski državljani priča v zadnjih dneh. Tako  posnetek, ki se je pojavil na družbenih omrežjih, prikazuje nezavestnega mladeniča v Beogradu, ki ga policisti v civilu vlečejo, nato pa ga, nezavestnega, udarjajo po hrbtu s palico. 

Na koncu se še vidi, kako mladenič leži na cesti z zvezanimi rokami. 

V Srbiji aretirali slovenskega državljana, Dačić oster: »Toliko o tem, da ni vpliva tujih dejavnikov« (VIDEO)

Pretepanje mladeniča se je zgodilo nedaleč od policistov v opremi za intervencijske naloge, domneva pa se, da gre za policiste enote za varovanje pomembnih oseb, ki so jo v zadnjih dneh pogosto videvali v akcijah proti protestnikom, navaja Nova.rs. Dodajajo, da enoto vodi Marko Kričar, ki so ga v zadnjih dneh posneli pri lovu na državljane s teleskopsko palico. Mnogi protestniki so tako poročali, da jih je Kričar zlorabljal, ena od študentk pa je medijem povedala, da jo je pretepel in grozil s posilstvom.

