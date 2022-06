Maserka se je zavila v molk, oče neutolažljiv: Nihče, ki ni izgubil otroka, ne more razumeti tega občutka

Soprog hrvaške voditeljice Nikoline Ristović, rojene Pišek, Vidoje (srbski umetnostni zgodovinar in poslovnež) je 7. maja v 44. letu nepričakovano umrl v Beogradu. Preminil je menda na masažni mizi, terapevtka Danijela pa po mnenju Vidojevega očeta Viktorja (bolj znan kot Miša Grof) nekaj skriva. »Ko sem bil v njenem stanovanju, mi ni povedala prav ničesar, a se z njo tudi nisem pogovarjal. Vprašal sem jo le, zakaj ni takoj poklicala rešilca,« je dejal za srbski Blic. Sin naj bi med masažo terapevtki, stari okoli 60 let, potarnal, da se ne počuti najbolje, nato pa je kmalu izdihnil.

Ni znan vzrok smrti

Še vedno čakajo na toksikološke rezultate, Viktor pa meni, da maserka Danijela ve več, kot je povedala, a da se o tem boji govoriti. Tudi na pomoč je baje poklicala pol ure po tem, ko je bil Vidoje že mrtev. Oče ne verjame, da je sin umrl zaradi srčnega popuščanja. »Vzrok smrti nima nič opraviti s srcem, kdo ve, kaj je bilo ... Brez toksikoloških ugotovitev ne morem reči ničesar. Ne vem, ali mi kaj skrivajo. Odkar sem izgubil sina, se počutim slabo. Nihče, ki ni izgubil otroka, ne more razumeti tega občutka.«

Viktor se je dotaknil tudi razmerja s snaho Nikolino. »Ne vem, zakaj ljudi zanima, kako si bomo razdelili premoženje. Vse, kar je imel moj sin, se hrani v mojem imenu in ne vidim razloga, zakaj bi bilo komu mar, kako bomo imetje razdelili. Govorilo se je, da sva z Nikolino v slabih odnosih, a to ni res.« Dejal je še, da ona počasi okreva, a da si sam ne bo nikoli povsem opomogel.

Lani je ženi in hčeri rešil življenje

Nikolina in Vidoje sta se poročila leta 2013 in imata sedemletno hčerko Uno Sofio, Vidoje pa ima še hčer iz prvega zakona. Februarja leta 2021 je ženi in hčeri rešil življenje, saj sta se na domu skoraj zastrupili z ogljikovim monoksidom, ker je počila plinska cev. Da je nekaj narobe, je Vidoje posumil, ko se mu Nikolina ni več oglašala na telefon, kljub temu da mu je pred tem potožila, da se obe s hčerjo počutita slabo. K njima je takrat takoj poslal prijatelje, ki so vdrli v stanovanje in obe že našli nezavestni. Takoj so ju odpeljali v bolnišnico, tam pa so ustrezno poskrbeli zanju.