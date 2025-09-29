  • Delo d.o.o.
STRELJANJE

Veteran med bogoslužjem cerkev polil z bencinom in zažgal, nato streljal, mrtvi vsaj štirje (FOTO in VIDEO)

Policija je posredovala hitro in strelca ubila.
M. U.
 29. 9. 2025 | 08:11
 29. 9. 2025 | 10:21
2:16
A+A-

Strelski napad na mormonsko cerkev v ameriški zvezni državi Michigan je v nedeljo zahteval najmanj štiri življenja, najmanj osem oseb pa je ranjenih, poročajo ameriški mediji. Napad bi naj izvedel 40-letni veteran vojne v Iraku, ki je cerkev polil z bencinom in zažgal, medtem ko je bilo v njej na nedeljskim bogoslužjem več sto vernikov.

Zapeljal poltovornjak okrašen z ameriškimi zastavami skozi vrata cerkve

Napad v kraju Grand Blanc Township med Detroitom in Flintom je izvedel 40-letni Thomas Jacob Sanford, poroča New York Post. 

Sanford je najprej zapeljal svoj poltovornjak okrašen z ameriškimi zastavami skozi vhodna vrata cerkve, nato pa začel streljati po vernikih. Policija je posredovala hitro in strelca ubila, vendar je pred tem poslopje polil z bencinom in jo zažgal. Zaradi tega bo žrtev verjetno še več, poroča CNN

»Zaslišali smo velik pok in vrata so eksplodirala. Nato so vsi stekli ven,« je dejala ena od prič streljanja in dodala, da ni bilo varnostnikov in da je strelec odprl ogenj na župljane, ko so bežali. »Srce se mi para za skupnost Grand Blanc,« je v izjavi, objavljeni na družbenih omrežjih, dejala guvernerka Michigana Gretchen Whitmer. »Nasilje kjer koli, še posebej na bogoslužnih mestih, je nesprejemljivo,« je dodala.

V izjavi na svojem omrežju Truth Social je predsednik Donald Trump zapisal, da je streljanje »zdi se, da je še en ciljno usmerjen napad na kristjane v Združenih državah Amerike«.

Še en napad veterana

Sanford je služil kot vodnik marincev od leta 2004 do leta 2008 in je dobil več medalj. V Irak so ga poslali na služenje leta 2007, poroča CNN, ki se sklicuje na uradne podatke marincev.

Nekaj ur za napadom v Michiganu je drugi veteran iraške vojne Nigel Edge streljal na bar v mestu Southport v Severni Karolini in ubil tri osebe, osem pa ranil, poroča CNN. Policija ga je po napadu aretirala, motiv za napad pa uvodoma ni bil znan.

