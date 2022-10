Verjeli ali ne, za volanom s kar 5,19 promila alkohola

Policisti MUP Republike Srbske, ki imajo menda veliko dela in izkušenj s pijanimi udeleženci v prometu, so bili zelo presenečeni, ki so blizu hrvaške meje, v mestu Gradiška, zaustavili 46-letno voznico osebnega avtomobila. Domačinki iz Gradiške je bila nemudoma odvzeta prostost in so jo odpeljali v pridržanje, saj so jim med kontrolo prometa ugotovili neverjetno alkoholiziranost. »Napihala« je namreč smrtno dozo, in sicer kar 5,19 promila alkohola.

Po neuradnih podatkih iz gradiških policistov, je omenjena ženska bila za volanom v »normalnem stanju«, kjer sploh ni bilo čutiti, da je pijana. Toda, policisti so bili šokirani, ko so po opravljenem alkotestu ugotovili, da ima v krvi več kot pet promilov alkohola. Zato so postopek testiranja ponovili, in je spet bilo enako.

Iz MUP Republike Srbske sicer ne poročajo ali so nečastno rekorderko peljali na »črpanje želodca« ali pa se je samo naspala na policijski postaji nato pa naprej...

Ni bila pa edina, ki je v poostrenemu nadzoru vozila s čezmerno količino alkohola. Vsi drugi vozniki in voznice so v primerjavi z njo »le začetniki«, najbližje pa se ji je približalo 27-letno dekle, pri kateri so ugotovili 1,67 promila alkohola v organizmu.