Velika žalost: na rojstni dan je umrla igralka pri nas priljubljene serije Ksena, pustila je ganljivo sporočilo

Svet televizije žaluje: igralka in nekdanja misica Nove Zelandije Marise Wipani, znana po vlogah v priljubljenih serijah Ksena: Bojevniška princesa in Vojak, vojak je preminila v starosti 61 let — prav na svoj rojstni dan, v petek, 6. junija.

Vzrok smrti za zdaj še ni bil razkrit. Žalostno vest so sporočili prek njene Facebookove strani, kjer so sledilci lahko prebrali tudi njeno zadnje sporočilo.

V objavi je pisalo: »Marise je danes mirno zaspala na svoj 61. rojstni dan, obdana z družino in prijatelji. Želela je še sporočiti: zapustila sem ta minljivi svet. Zbogom, srečno, Bog z vami! (Citat iz filma Šofer gospodične Daisy).«

Pod objavo so se takoj začela vrstiti čustvena sporočila žalujočih oboževalcev in prijateljev.

»Tako žalostna novica. Pošiljam ljubezen in objeme vsem svojcem,« je zapisal eden izmed njih. Drugi je dodal: »Prelepa, draga deklica ... Rad te imam za vedno.« Tretji pa je zapisal: »Oh, Marise! Pametna, čudovita in zabavna dama, zdaj počivaj v miru.«

Igralska in voditeljska kariera

Marise Wipani je svojo kariero začela v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Pozornost občinstva je pritegnila z vlogami v novozelandski seriji Shortland Street, legendarni fantazijski uspešnici Ksena: Bojevniška princesa ter seriji Herkul.

Poleg igralskih vlog se je pojavila tudi v komediji Came A Hot Friday ter postala znan obraz novozelandskega žrebanja Lota.

Uspešno je nastopila tudi v britanski drami Vojak, vojak, kjer je očarala številne gledalce.

Ob smrti priljubljene igralke so se poslovili tudi njeni soigralci in sodelavci. Igralec Jay Laga’aia, njen soigralec iz serije Vojak, vojak, je ob tragični novici zapisal: »Skrušen sem. Tako mlada si bila, zelo mi boš manjkala. Skupaj sva veliko delala in vedno sem bil vesel, kadar si bila na snemanju. Srečno pot, sestra, vedno te bom imel rad.«

Ganljivo poslovilno sporočilo je dodal tudi režiser filma Came A Hot Friday, Ian Mune: »Tvoja prisotnost in igra sta filmu dodali posebno plast, ki je izvirala iz tvoje iskrenosti in resničnosti. To me je vedno znova navduševalo, ko sva se srečevala. Poleti visoko, princesa.«

Marise Wipani bo mnogim ostala v spominu kot nadarjena igralka, topla oseba in ikona novozelandske televizijske scene. Njene zadnje besede, zapisane za svoje sledilce, pa so še en dokaz njene značilne topline, iskrivosti in življenjskega poguma.