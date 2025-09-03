Velika tragedija! V morju v Gradežu življenje izgubila štiriletna malčica
V italijanskem Gradežu je v torek zvečer v morju utonila štiriletna deklica. Po poročanju medijev je deklica iz Nemčije, medtem ko so oblasti v tem mestu v Furlaniji-Julijski krajini navedle le, da gre za nemško govorečega otroka.
Po pisanju časnika Il Goriziano so deklico, ki je bila s starši na počitnicah, v morju ob plaži enega tamkajšnjih avtokampov v torek okoli 19.30 našli kopalci. Deklico so potegnili iz vode, a je reševalci niso uspeli oživiti.
Okoliščine utopitve še niso jasne. Tožilstvo je uvedlo preiskavo, poroča tržaški časnik Primorski dnevnik na spletni strani.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.