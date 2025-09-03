UVEDLI PREISKAVO

Velika tragedija! V morju v Gradežu življenje izgubila štiriletna malčica

Okoliščine utopitve še niso jasne.
Fotografija: FOTO: UI
FOTO: UI

03.09.2025 ob 16:30
03.09.2025 ob 16:30

V italijanskem Gradežu je v torek zvečer v morju utonila štiriletna deklica. Po poročanju medijev je deklica iz Nemčije, medtem ko so oblasti v tem mestu v Furlaniji-Julijski krajini navedle le, da gre za nemško govorečega otroka.

Po pisanju časnika Il Goriziano so deklico, ki je bila s starši na počitnicah, v morju ob plaži enega tamkajšnjih avtokampov v torek okoli 19.30 našli kopalci. Deklico so potegnili iz vode, a je reševalci niso uspeli oživiti.

Okoliščine utopitve še niso jasne. Tožilstvo je uvedlo preiskavo, poroča tržaški časnik Primorski dnevnik na spletni strani.

