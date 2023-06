Velika tragedija: potonila je ladja s 100 otroki

Kar 100 otrok je potovalo na ladji, ki je v sredo potonila v Jonskem morju zahodno od grškega polotoka Peloponez. V upanju na boljše življenje so se skupaj z odraslimi iz Sirije, Egipta in Pakistana odpravili proti Italiji. A še preden so prispeli na cilj, je ladja potonila. Do zdaj so reševalci potrdili smrt 78 ljudi.

Ribiška ladja naj bi pred dnevi prazna zapustila Egipt, nato pa v libijskem pristanišču Tobruk prevzela migrante in zaplula proti Italiji. V grškem pristaniškem mestu Kalamata na Peloponezu so oblasti prijele 11 ljudi, ki jih sumijo tihotapstva. Migranti na krovu so morali po navedbah grških medijev za potovanje čez Sredozemlje plačati med 3600 in 5400 evri.

Razglasili tridnevno žalovanje

Iskanje preživelih še vedno poteka, grške oblasti pa se bojijo, da bi bilo lahko smrtnih žrtev več sto. Ni namreč jasno, koliko ljudi je bilo na krovu. Po besedah rešenih migrantov naj bi jih bilo več kot 700. Zaradi tragedije so v Grčiji razglasili tridnevno žalovanje.

Večina migrantov, ki so jih rešili, je moških, po besedah vodje kardiološkega oddelka v bolnišnici v Kalamati Manolisa Makarisa pa rešeni pripovedujejo o ženskah in otrocih, ki so potovali na dnu ladje. »Nekdo je govoril o 100 otrocih, drugi o 50, tako da ne poznam resnice, a bilo jih je veliko,« je povedal zdravnik in dodal, da gre za tragedijo, ki se ne sme ponoviti. Družine nekaterih pogrešanih egiptovskih otrok so mu poslale njihove fotografije v upanju, da jih bo prepoznal ob oskrbi. Človekoljubna organizacija Save the Children je na podlagi pričevanj preživelih sporočila, da je bilo na krovu 100 otrok.