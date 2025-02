Velika tragedija! Nasedlo več kot 150 delfinov, preživele morajo evtanazirati

Na obalo Tasmanije je nasedlo 157 delfinov vrste mala orka, a jih ne bodo mogli rešiti. Oblasti so danes začela postopek evtanazije okoli 90 malih ork, ostale pa so poginile kmalu zatem, ko so nasedle, poročajo tuje tiskovne agencije.

Delfini, nasedli na plaži blizu reke Arthur na zahodni obali Tasmanije. FOTO: Handout Afp

Skupino 157 nasedlih delfinov so našli v torek zvečer na oddaljeni plaži na avstralskem otoku Tasmanija. Do današnjega popoldneva jih je preživelo le 90. Zaradi vse večjega stresa, ki ga doživljajo živali ob soncu in vetru, so začeli postopke za evtanazijo.

»Po strokovni veterinarski oceni smo se odločili, da živali evtanaziramo,« je novinarjem povedala pristojna za reševanje delfinov Shelley Graham. »To bo verjetno ukrep za vseh 90 živali,« je dodala.

Ena najbolj težavnih lokacij

Poskusi, da bi rešili delfine, namreč niso bili uspešni. Biolog Kris Carlyon je opozoril, da gre za eno najbolj težavnih lokacij za reševanje, ki jih je videl v svoji 16-letni karieri na Tasmaniji. Odročna obala na severozahodu otoka je namreč precej težko dostopna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na posnetkih je videti več deset delfinov, ki so zakopani v moker pesek, obliva pa jih voda.

Na avstralskih plažah so sicer primeri nasedlih delfinov in kitov precej pogosti, med njimi primeri nasedlih malih ork. Je pa to prvič v zadnjih 50 letih, da so male orke nasedle na tem delu Tasmanije.

Delfini so pripadniki velike vrste delfinov, poimenovani po obliki lobanje, ki spominja na orko. FOTO: Handout Afp

Razlog za njihovo nasedanje pogosto ni znan. Kot je pojasnil Carylon, imajo zelo močne socialne vezi, zaradi česar lahko že en izgubljen posameznik na obalo potegne vse ostale.

Male orke so ena večjih vrst delfinov, ki lahko zrastejo do šest metrov v dolžino. Večje odrasle živali lahko tehtajo več kot tono. Veljajo za zelo družabno vrsto, ki se običajno zbira v jatah z okoli 50 posamezniki.