Velika tragedija v vasi Trešnjevica: 12-letnik prišel k starima staršema in umrl

Ko je prišla služba nujne medicinske pomoči, je zdravnica lahko samo potrdila, da je deček umrl.
Fotografija: Simbolična slika FOTO: M-gucci Getty Images/istockphoto
Simbolična slika FOTO: M-gucci Getty Images/istockphoto

A. Ka.
13.08.2025 ob 17:59
13.08.2025 ob 18:09
A. Ka.
13.08.2025 ob 17:59
13.08.2025 ob 18:09

Srbski portal novosti.rs poroča o tragediji, ki se je zgodila v ponedeljek zvečer v naselju Trešnjevica. Po njihovih informacijah je neki 12-letni deček umrl v montažnem bazenu, potem ko je prišel k dedku in babici na poletne počitnice. Po neuradnih informacijah mu je v bazenu postalo slabo. Umrl pa je nato zaradi utopitve, kar je pokazala obdukcija.

Po pisanju novosti.rs so otroci poskušali dečku držati glavo nad površino vode, obenem pa so tudi klicali na pomoč. Poskušali so ga tudi oživiti. Ko je prišla služba nujne medicinske pomoči, je zdravnica lahko samo potrdila najhujše, in sicer, da je deček umrl.

Prebivalci vasi so zaradi te nesreče v šoku. Pravijo, da so se otroci zaradi velike vročine ob tem bazenu pogosto igrali in v njem iskali osvežitev, poroča omenjeni portal. Eden izmed prebivalcev je ob tem povedal, da je slišal, da je otrok imel epileptični napad in da je možno, da je v vodi izgubil zavest.

