Velika tragedija! Na mater dveh otrok padel sneg in led s strehe, umrla na kraju nesreče

V Romuniji je 35-letna ženska, mati dveh otrok, tragično izgubila življenje, ko sta nanjo s strehe stanovanjskega bloka padla sneg in led. Kljub hitri pomoči mimoidočih in reševalcev je umrla na kraju nesreče.

Po poročanju lokalnih medijev se je velik kos zamrznjenega snega in ledu zrušil z višine približno 20 metrov, ravno v trenutku, ko je ženska prečkala ulico med stanovanjskimi zgradbami. Šokirani sosedje, ki so bili priča grozljivi nesreči, so ji takoj priskočili na pomoč, vendar brez uspeha.

»Ena sama sekunda in bilo je konec. Strašno! Imamo parkirišče tik ob tem mestu, a sneg je padel ravno nanjo,« je povedal eden od pretresenih sosedov.

Področje ni bilo označeno kot nevarno

Po prvih ugotovitvah je do nesreče prišlo zaradi taljenja snega in ledu, ki sta se nabrala na strehi bloka. Kljub nevarnosti območje ni bilo ustrezno označeno, kar bi lahko preprečilo tragedijo.

Policija in reševalne ekipe so takoj prispele na kraj nesreče in poskušale oživiti žensko, vendar so lahko le potrdile njeno smrt. Preiskava okoliščin nesreče še poteka.