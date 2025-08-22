Velika tragedija: 30-letni nogometaš umrl pred očmi svoje matere

Italijanski nogometaš Luca Aluisi, star komaj 30 let, je umrl potem, ko se je doma pred očmi svoje mame nenadoma zgrudil. Tragedija se je zgodila le dan pred tem, ko bi se moral pridružiti svojemu novemu klubu ASD Castell’Azzara na prvem treningu.

Kot poročajo italijanski mediji, se je Aluisi v torek, 19. avgusta, nenadoma počutil slabo in izgubil zavest. Kljub hitremu posredovanju reševalcev ga ni bilo več mogoče rešiti. V klubu so izrazili globoko žalost: »ASD Castell’Azzara je globoko pretresena ob tragični novici o smrti Luce Aluisija. Ta mladi mož, star 30 let, je bil pripravljen obleči naš dres in z velikim navdušenjem začeti novo športno avanturo. Klubu in vsem nam bo za vedno ostal v srcu. Vsak trening, vsaka tekma, vsak gol – Luca bo vedno z nami. Zbogom, Luca.«

Pretresen je bil tudi Massimo Natali, predsednik kluba Marta, kjer je Luca odraščal kot igralec: »Gre za šokantno novico. Pri nas je igral že kot otrok in vedno kazal strast ter predanost. Bil je prijazen, občutljiv fant, dejaven tudi v lokalnih pobudah. Njegov spomin bo živel naprej v vseh nas.« Poklonil se mu je tudi župan mesta Viterbo, kjer Lucov oče Marco dela kot policist: »Ni besed, ki bi ublažile bolečino starša. Marco, tebi in družini pošiljamo tih objem ob tej nepopravljivi izgubi.«

Sožalje je izrazil tudi župan Marte Maurizio Lacchini: »Stojimo ob strani družini in z njimi delimo njihovo žalost.«